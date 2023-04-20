Apple TV+ опубликовал тизер сериала «Уроки химии» с Бри Ларсон

На ютуб-канале стримингового сервиса Apple TV+ опубликовали тизер сериала «Уроки химии», в котором главную роль исполнила Бри Ларсон («Комната», «Капитан Марвел»).
Ролик представляет главную героиню шоу — ученую-химика по имени Элизабет Зотт, которая запускает в начале 60-х годов кулинарное телешоу. С его помощью девушка попытается противостоять обществу, считающему, что наука — не место для женщины.
В видео зрители могут увидеть Элизабет, работающую в лаборатории. «Ты одна из самых умных людей в этой лаборатории», — говорит ей коллега. Затем в ролике демонстрируются кадры из телешоу Зотт, стремительно набирающего успех.
Ларсон выступила также продюсером сериала вместе с актером Джейсоном Бейтманом («Несносные боссы», «Мне бы в небо») и сценаристкой Сюзанной Грант («Эрин Брокович: Красивая и решительная», «Подальше от тебя»).
В основу «Уроков химии» лег одноименный роман Бонни Гармус. Он был впервые представлен на Франкфуртской нижной ярмарке осенью 2020 года, а в 2022 году опубликовал американским издательством Doubleday.