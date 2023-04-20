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Театр на Таганке покажет спектакль «Дон Кихот. Санчо Панса. Русский дневник» о современной России

Илья Голубев
Вчера в 23:16

На сцене Театра на Таганке в эту субботу, 22 апреля, пройдет постановка «Дон Кихот. Санчо Панса. Русский дневник» по пьесе Алексея Житковского. Это переосмысление знаменитой истории о Дон Кихоте, описанной в одноименном бессмертном романе Мигеля Сервантеса.

В отличие от оригинала, описывающего Испанию XVII века, действие спектакля происходит в современной России 2018 года, в преддверии Чемпионата мира по футболу. Но все же зритель встретит знакомые образы, которые прошли сквозь века.

«По бесконечному русскому полю едут двое… Рыцарь и его верный оруженосец. Едут, чтобы спасти Родину, навести порядок и выиграть самый главный матч в своей жизни»

Режиссером выступил Денис Хуснияров, главную роль в постановке сыграет Василий Уриевский, роль Санчо Пансы — Павел Комаров. Также на сцене появятя Юлия Стожарова, Игорь Ларин, Алексей Финаев-Николотов, Елена Оболенская, Мария Рябкова и другие.

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Дон КихотМигель СервантесДенис ХуснияровВасилий УриевскийПавел КомаровИгорь ЛаринАлексей Финаев-николотовЕлена ОболенскаяМария Рябкова
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