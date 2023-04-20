Henkel продает бизнес в России за 54 млрд рублей

Немецкий производитель бытовой химии и товаров для ремонта Henkel подписал соглашение о продаже российского бизнеса. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
Активы компании в России купит консорциум инвесторов, в который входят Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. Сумма сделки составит 54 млрд рублей, ее уже одобрили российские власти.
Структура Augment Investments принадлежит владельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину, инвестиционная компания Kismet Capital — Ивану Таврину, Elbrus Services — основателю инвестфонда «Эльбрус капитал» Дмитрию Крюкову.
«Все покупатели имеют налаженные и давние деловые отношения в западных странах и не подпадают под санкции ЕС или США», — говорится в заявлении Henkel.
Источники «Ведомостей» ранее отмечали, что мажоритарным владельцев российского бизнеса Henkel станут акционеры «Фармстандарта» Виктор Харитонин и Егор Кульков. По словам одного из собеседников, в соглашении прописана возможность обратного выкупа заводов.
Henkel объявил об уходе с российского рынка в апреле 2022 года. Только в конце марта этого года компания нашла покупателей на свои активы в стране — 11 заводов.
В середине апреля, еще до передачи активов, российское подразделение компании начало русифицировать глобальные бренды. Кондиционер для белья Vernel теперь называется «Вернель», порошок для стирки Persil — «Персил», туалетные блоки Bref — «Бреф».