В Британии парализованный из‑за редкого заболевания пенсионер излечился благодаря музыке 70-х

В британском графстве Ланкашир 71-летний пенсионер Иэн Палмер смог благодаря музыкальной терапии излечиться от синдрома Гийена-Барре — редкого заболевания, из‑за которого он был почти полностью парализован. Об этом пишет LancsLive.
Синдром Гийена-Барре возникает, когда иммунная система человека атакует нервы его тела. При этом заболевании у пациентов наблюдается мышечная слабость, а иногда и паралич.
Иэн Палмер был парализован в июне 2022 года. Он провел в больнице семь месяцев и все это время не мог нормально ходить и говорить.
В начале 2023-го Палмера перевели в Центр неврологической помощи Sue Ryder. Врачи предложили ему музыкальную терапию, в рамках которой необходимо петь любимые композиции и медитировать под них.
Палмер сперва скептично отнесся к этой идее, однако каждый вечер слушал треки поп-дуэта 1970-х The Carpenters. Постепенно он снова смог ходить и разговаривать. Сейчас он преодолевает по три километра в день и спокойно общается со своей семьей.
«Музыкальная терапия очень отличается от других методов лечения, поскольку она открывает сознание и мозг в целом. Терапия оказала положительное влияние: если мои родные не врут, теперь они могут понять, что я говорю», — сказал Иэн Палмер.