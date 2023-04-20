В Британии парализованный из‑за редкого заболевания пенсионер излечился благодаря музыке 70-х

Палмер сперва скептично отнесся к этой идее, однако каждый вечер слушал треки поп-дуэта 1970-х The Carpenters. Постепенно он снова смог ходить и разговаривать. Сейчас он преодолевает по три километра в день и спокойно общается со своей семьей.