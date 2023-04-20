В московском клубе «16 тонн» пройдет концерт рэпера OFFMI

В московском клубе «16 тонн» пройдет концерт хип-хоп-артиста Никиты Святковского, известного под псевдонимом OFFMI. Он запланирован на 7 мая, сообщили «Афише Daily» организаторы выступления.
Экс-участник музыкального объединения Bound представит на концерте качественные биты с элементами трэпа, хауса и танцевальной электроники, эксцентричный индивидуальный стиль и яркую подачу.
«OFFMI — эталонный представитель новой школы: в составляющие его успеха входит отвязная поплывшая читка, мутные тексты о веществах, вечеринках и серфинге в современной веб-урбанистической действительности», — отметила «Афиша».
Никита Святковский увлекся рэпом в 2017 году после знакомства с творчеством Канье Уэста. Дебютным синглом молодого артиста стала песня «Эй, ты». За ней последовали множество синглов и альбомов.
В 2022 году OFFMI представил релиз «Страха нет», который продюсировали SP2K и Bad Zu. Также музыкант выпустил фит с Boulevard Depo «Выход силой» и микстейп с MC Lil Krystalll «Брат 3».