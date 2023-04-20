Первый (неудачный) пуск Starship, иск против Netflix и другие новости дня

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Юрист из Египта подал в суд на Netflix из‑за темнокожей актрисы в документалке «Царица Клеопатра»
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Пользователи нашли уязвимость в ChatGPT. Они просят его притвориться бабушкой для обхода ограничений
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Не любит кошек и играет в гольф: 93-летняя тиктокерка перечислила красные флаги в поведении мужчин
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SpaceX провела первый пуск Starship. Ракета успешно стартовала, но через несколько минут взорвалась
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