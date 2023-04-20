В США мужчину признали невиновным после 30 лет тюрьмы. Спустя два года это решение отменили

В США под стражу вернули 65-летнего мужчину по имени Кросли Грин, которого два года назад оправдали после 30 лет заключения по обвинению в убийстве. Об этом сообщил CNN.
Грина освободили в 2021 году через три года после того, как федеральный суд города Орландо отменил его обвинительный приговор. После этого мужчина устроился на работу, посещал церковь и проводил время с внуками.
Кроме того, Грин познакомился с женщиной, которую зовут Кэти Спайкс. Они вступили в отношения, стали жить вместе и спустя два года даже собирались пожениться. Однако в планы пары вмешалась система правосудия.
Штат Флорида оспорил решение об отмене приговора Грина, после чего бывшему заключенному велели вернуться обратно в тюрьму. Адвокаты пытались добиться свободы для Грина через Верховный суд США, но тот отказался рассматривать дело.
В итоге Грину придется возобновить свое пожизненное заключение. «Я не могу ни на кого сердиться. Не хочу, чтобы кто‑то еще злился на кого‑то. Гнев никуда вас не приведет», — прокомментировал происходящее сам Грин.
Мужчина заявил, что, хотя он не хотел бы возвращаться обратно за решетку, он счастлив, поскольку рядом с ним остаются его друзья и будущая жена. «У меня есть моя семья», — признался он.
Кросли Грина признали виновным в убийстве 21-летнего Чарльза Флинна еще в 1989 году и приговорили к смертной казни. В 2009 году этот приговор заменили на пожизненное заключение. Грин всегда отрицал свою вину в убийстве.
СМИ отмечают, что у Грина остаются шансы избежать тюрьмы, если ему удастся добиться помилования или условно-досрочного освобождения. По мнению адвоката мужчины, Грин — «выдающийся кандидат на получение права на УДО».
«Вот уже 15 лет мы искренне, на 100% верим в невиновность нашего клиента. Как юристы, мы должны верить, что система правосудия сделает все правильно. Мы собираемся продолжать сражаться. Это вопиющая несправедливость. И мы просто верим, что в конце концов у нас все получится», — заявил адвокат Джин Томас.