В США мужчину признали невиновным после 30 лет тюрьмы. Спустя два года это решение отменили

«Вот уже 15 лет мы искренне, на 100% верим в невиновность нашего клиента. Как юристы, мы должны верить, что система правосудия сделает все правильно. Мы собираемся продолжать сражаться. Это вопиющая несправедливость. И мы просто верим, что в конце концов у нас все получится», — заявил адвокат Джин Томас.