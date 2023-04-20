Реклама
Новости

Реакции под выпусками и рекомендации: «Лайфхакер» выяснил, чего не хватает слушателям подкастов

Виктория Шанина
Сегодня в 19:01

«Лайфхакер» провел новое исследование аудитории подкастов в России. В этот раз в опросе принял участие 7791 респондент — в два раза больше, чем в прошлом году, рассказали «Афише Daily» авторы исследования.

В анкете появились новые вопросы: чего слушателям не хватает в выпусках и как сделать подкаст-площадки удобнее. Одни из главных недостатков площадок — проблема поиска подходящего проекта и нехватка умных рекомендаций.

Кроме того, слушатели подкастов хотели бы, чтобы функциональность платформ была расширена. В частности, не были бы лишними возможность оставлять комментарии под выпусками, взаимодействовать с авторами подкастов и другими слушателями.

«Каждый сегодня старается улучшить собственный сервис для пользователя, решить проблему рекомендации контента для удержания слушателей на своей платформе или привлечь аудиторию за счет эксклюзивных подкастов. Мы находимся только в начале этой конкурентной борьбы, но выглядит она многообещающей. И именно она должна стать стимулом для решения большинства проблем, которые подняло данное исследование».
Сергей Епихин
Контент-директор сервиса SoundStream, автор и ведущий подкаста «Beardycast»

Некоторые вопросы были продублированы из предыдущей анкеты, чтобы сравнить ответы аудитории прошлого года с текущими. Самым популярным вновь стал разговорный жанр, также пользователи по-прежнему активно слушают интервью и монологи.

Среди самых популярных тем — наука, образование, культура и искусство. По сравнению с прошлым годом аудитория стала проявлять больше интереса к темам, связанным с кино, сериалами и здоровьем.

В этом году меньше людей считают рекламу в подкастах интересной и эффективной. Слушатели реже открывают для себя новые бренды и компании, им меньше откликаются товары и услуги.

Возраст и сфера деятельности аудитории практически не изменились. Чаще всего это представители IT-сферы в возрасте 18–34 лет. Мужчин и женщин 53 и 47% соответственно. Как правило, пользователи включают подкасты несколько раз в неделю или ежемесячно, подписываются на 1–2 или 3–5 подкастов.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»