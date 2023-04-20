Реакции под выпусками и рекомендации: «Лайфхакер» выяснил, чего не хватает слушателям подкастов

«Каждый сегодня старается улучшить собственный сервис для пользователя, решить проблему рекомендации контента для удержания слушателей на своей платформе или привлечь аудиторию за счет эксклюзивных подкастов. Мы находимся только в начале этой конкурентной борьбы, но выглядит она многообещающей. И именно она должна стать стимулом для решения большинства проблем, которые подняло данное исследование».



Сергей Епихин Контент-директор сервиса SoundStream, автор и ведущий подкаста «Beardycast»