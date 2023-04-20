Реакции под выпусками и рекомендации: «Лайфхакер» выяснил, чего не хватает слушателям подкастов

«Лайфхакер» провел новое исследование аудитории подкастов в России. В этот раз в опросе принял участие 7791 респондент — в два раза больше, чем в прошлом году, рассказали «Афише Daily» авторы исследования.
В анкете появились новые вопросы: чего слушателям не хватает в выпусках и как сделать подкаст-площадки удобнее. Одни из главных недостатков площадок — проблема поиска подходящего проекта и нехватка умных рекомендаций.
Кроме того, слушатели подкастов хотели бы, чтобы функциональность платформ была расширена. В частности, не были бы лишними возможность оставлять комментарии под выпусками, взаимодействовать с авторами подкастов и другими слушателями.
Некоторые вопросы были продублированы из предыдущей анкеты, чтобы сравнить ответы аудитории прошлого года с текущими. Самым популярным вновь стал разговорный жанр, также пользователи по-прежнему активно слушают интервью и монологи.
Среди самых популярных тем — наука, образование, культура и искусство. По сравнению с прошлым годом аудитория стала проявлять больше интереса к темам, связанным с кино, сериалами и здоровьем.
В этом году меньше людей считают рекламу в подкастах интересной и эффективной. Слушатели реже открывают для себя новые бренды и компании, им меньше откликаются товары и услуги.
Возраст и сфера деятельности аудитории практически не изменились. Чаще всего это представители IT-сферы в возрасте 18–34 лет. Мужчин и женщин 53 и 47% соответственно. Как правило, пользователи включают подкасты несколько раз в неделю или ежемесячно, подписываются на 1–2 или 3–5 подкастов.