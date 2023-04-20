Уилл Феррелл снимется в комедийном сериале о гольфе

Американский комедийный актер Уилл Феррелл снимется в сериале о гольфе, который называют одним из крупнейших телепроектов в индустрии развлечений США. Об этом сообщил Deadline.
Проект будут разрабатывать Феррелл, компания Джессики Эльбаум Gloria Sanchez Productions, а также Райан Джонсон и продакшен-фирма Рэма Бергмана T-Street. Сериал расскажет о профессиональном игроке в гольф.
По сюжету герой станет лицом новой противоречивой лиги, конкурирующей с PGA — организатором основных профессиональных турниров в Северной Америке, существующим с 1968 года.
Предполагается, что сериал будет выдержан в духе фильма «Рики Бобби: Король дороги», в котором главную роль также исполнил Феррелл. Кто выступит режиссером проекта, пока неясно.
Феррелл, Эльбаум, Джонсон и Бергман выступят исполнительными продюсерами вместе с Неной Родригес из T-Street. Для Феррелла шоу станет первым многосерийным проектом.