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Уилл Феррелл снимется в комедийном сериале о гольфе

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:19

Американский комедийный актер Уилл Феррелл снимется в сериале о гольфе, который называют одним из крупнейших телепроектов в индустрии развлечений США. Об этом сообщил Deadline.

Проект будут разрабатывать Феррелл, компания Джессики Эльбаум Gloria Sanchez Productions, а также Райан Джонсон и продакшен-фирма Рэма Бергмана T-Street. Сериал расскажет о профессиональном игроке в гольф.

По сюжету герой станет лицом новой противоречивой лиги, конкурирующей с PGA — организатором основных профессиональных турниров в Северной Америке, существующим с 1968 года.

Предполагается, что сериал будет выдержан в духе фильма «Рики Бобби: Король дороги», в котором главную роль также исполнил Феррелл. Кто выступит режиссером проекта, пока неясно.

Феррелл, Эльбаум, Джонсон и Бергман выступят исполнительными продюсерами вместе с Неной Родригес из T-Street. Для Феррелла шоу станет первым многосерийным проектом.

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Уилл ФерреллРайан Джонсон
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