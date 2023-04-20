В Москве разрешат арендаторам земли ставить зарядки для электромобилей

Власти Москвы смягчили ограничения на размещение зарядных станций для электромобилей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
Право устанавливать такие зарядки получили арендаторы городских земельных участков. Чтобы это сделать, необходимо лишь обратиться в Межведомственную комиссию и заключить дополнительное соглашение к договору аренды с Департаментом городского имущества.
«Раньше, чтобы установить такую зарядку на земле, принадлежащей городу, надо было участвовать в специальных торгах», — пояснил Собянин.
Он предположил, что такой возможностью воспользуются торговые центры, коммерческие паркинги, офисные центры, АЗС и другие организации. Мэр уверен: зарядные станции для электромобилей пользуются достаточным спросом.
На данный момент в Москве установлено около 400 зарядок для электромобилей и 200 «ультрабыстрых» зарядных станций для электроавтобусов.