Красный Крест призвал геймеров не совершать военных преступлений в играх

Международный комитет Красного Креста (МККК) попросил геймеров соблюдать правила войны, когда они стреляются в играх Fortnite, Call of Duty: Warzone и Escape from Tarkov. В организации считают, что стиль игры оказывает влияние на «поля сражений в реальной жизни».
МККК создал специальный сайт, где оставил заявление: «Каждый день люди играют в игры, действие которых происходит в зонах конфликтов, прямо со своего дивана. Но сейчас вооруженные конфликты распространены как никогда. И для людей, страдающих от их последствий, эти конфликты не игра. Они разрушают жизни и опустошают сообщества. Поэтому мы призываем вас играть в шутеры по настоящим правилам войны, чтобы показать всем, что даже у войн есть правила — правила, которые защищают человечество на полях сражений в реальной жизни».
Как звучат правила войны, сформулированные МККК
- Не добивайте поверженных врагов.
- Не стреляйте по безоружным ботам.
- Не атакуйте гражданские объекты.
- Неиспользованную аптечку отдайте нуждающимся — союзникам или врагам.
Однако не все из этих правил можно применить в играх. К примеру, большинство боев в PubG разворачивается в гражданской инфраструктуре, в других шутерах запрещено делиться аптечкой с противником. Тогда МККК создал канал в Twitch и позвал нескольких стримеров, чтобы попробовать сыграть по правилам. Специально для этого организация создала собственный режим Fortnite, где эти правила можно соблюдать.
Еще в 2017 году МККК придумал режим «Законы войны» в шутере Arma 3. Тогда геймеры сложили оружие и взяли на себя роль гуманитарных работников. Они помогали людям в бедствии, дезактивировали мины и разговаривали с журналистом-расследователем.