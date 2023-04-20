Красный Крест призвал геймеров не совершать военных преступлений в играх

МККК создал специальный сайт, где оставил заявление: «Каждый день люди играют в игры, действие которых происходит в зонах конфликтов, прямо со своего дивана. Но сейчас вооруженные конфликты распространены как никогда. И для людей, страдающих от их последствий, эти конфликты не игра. Они разрушают жизни и опустошают сообщества. Поэтому мы призываем вас играть в шутеры по настоящим правилам войны, чтобы показать всем, что даже у войн есть правила — правила, которые защищают человечество на полях сражений в реальной жизни».