Российское юрлицо H&M понесло почти 10 млрд убытков в 2022 году

Российское подразделение шведского бренда H&M зафиксировало чистый убыток в размере 9,7 млрд рублей по итогам 2022 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на отчетность компании.
Для сравнения, в 2021 году компания получила чистую прибыль в размере 9,4 млрд рублей. Выручка российского юрлица H&M за год упала с 71,6 млрд до 29,2 млрд рублей.
По мнению гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, это пока не итоговая цифра. Полностью потери компании от ухода из России может будет оценить после завершения всех судебных процессов, расторжения договоров, урегулирования споров.
Бурмистров уверен, что совокупные убытки составят не менее 12-13 млрд рублей. Основная их часть приходится на 2022 году, они продолжат расти и в текущем.
Также эксперт напоминает про стоимость бизнеса H&M в России. По его подсчетам, она составляла не менее 25–30 млрд рублей, а значит в общей сложности ритейлер лишится около 45 млрд рублей.
H&M, пришедший на российский рынок в 2009 году, приостановил работу в стране в марте 2022 года. В июле ретейлер объявил об окончательном уходе из РФ, и уже в декабре были закрыты все магазины бренда в России.