В Новой Зеландии хотели провести детский турнир по убийству диких кошек, но отменили после жалоб

Организаторы охотничьего турнира в новозеландском регионе Кентербери отменили соревнование по детской охоте на диких кошек после жалоб активистов. Об этом сообщает газета NZ Herald.
Предполагалось, что охотник младше 14 лет, убивший как можно больше диких кошек к концу июня, получит 250 новозеландских долларов (около 12,5 тыс. рублей по текущему курсу).
Это вызвало серьезную озабоченность у организаций по защите диких животных, которые выразили опасение, что дети не смогут отличить диких кошек от домашних. Кроме того, в охотничьих состязаниях обычно используются пневматические винтовки. От их выстрелов кошки могут умирать долгой и мучительной смертью, пояснили активисты.
Представитель зоозащитной организации SPCA Сэм Кейрнс отметил, что убийства домашних кошек в Кентербери не редкость. Последний случай произошел за день до выхода материала в газете — кот, выглядевший как домашний, скончался от сепсиса после ранения из пневматической винтовки.
Организаторы выразили разочарованность тем, что детские соревнования по охоте на кошек пришлось отменить. Они утверждали, что при их проведении охотники должны были соблюдать законы об огнестрельном оружии и о защите животных. Кроме того, организаторы говорили, что домашних кошек можно было бы отличить от диких по вживленным в них микрочипам. Однако, как парировали активисты, сделать это получилось бы лишь после смерти животного.
Охотничьи соревнования в Кентербери проходят ежегодно. Их участники убивают кабанов, оленей, зайцев, уток и крыс, собирая таким образом средства для местной школы. В 2022 году в турнире приняли участие 900 человек, 250 из них — несовершеннолетние.
Добавить детское состязание по убийству диких кошек планировали, ссылаясь на то, что эти животные нарушают местную экосистему и считаются вредителями. Дикие кошки были завезены в Новую Зеландию из Европы в XVIII веке.