В Новой Зеландии хотели провести детский турнир по убийству диких кошек, но отменили после жалоб

Организаторы выразили разочарованность тем, что детские соревнования по охоте на кошек пришлось отменить. Они утверждали, что при их проведении охотники должны были соблюдать законы об огнестрельном оружии и о защите животных. Кроме того, организаторы говорили, что домашних кошек можно было бы отличить от диких по вживленным в них микрочипам. Однако, как парировали активисты, сделать это получилось бы лишь после смерти животного.