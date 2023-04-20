Nintendo изменила японское имя в мульте «Супербратья Марио». Оно может звучать оскорбительно

Создатели мультфильма «Супербратья Марио. Фильм» изменили оригинальное имя персонажа, потому что его могли посчитать оскорбительным. Следом то же самое сделала Nintendo.
В японской версии аркады Wrecking Crew персонажа зовут Blackie, то есть темнокожий. Теперь же его прозвище — Спайк, и это распространяется на все произведения по франшизе.
Nintendo не объяснила причину переименования, но, возможно, это может быть связано с тем, что Blackie можно прочитать в оскорбительном значении.
«Супербратья Марио. Фильм» поставил рекорды по сборам всего за полторы недели проката — стал самой кассовой картиной 2023 года и самой кассовой адаптацией видеоигр в истории.
Сюжет рассказывает о братьях-водопроводчиках Марио и Луиджи, которые волей судьбы попадают в незнакомый им сказочный мир. Они встречают принцессу Пич и помогают ей спасти королевство от злодея Боузера.