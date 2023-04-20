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Юрист из Египта подал в суд на Netflix из‑за темнокожей актрисы в документалке «Царица Клеопатра»

Виктория Шанина
Сегодня в 14:57

Египетский юрист Махмуд аль-Семари подал иск в суд против американской стриминговой платформы Netflix из‑за документального фильма «Царица Клеопатра». Об этом сообщает телеканал Fox News.

В свежем трейлере картины появилась исполнительница роли Клеопатры — темнокожая актриса Адель Джеймс. По словам аль-Семари, египетские историки заявляют, что в действительности у правительницы была светлая кожа, а значит, Netflix вводит своих зрителей в заблуждение.

В своем иске юрист называет документалку «подделкой». «Большая часть из того, что показывает платформа Netflix, не соответствует исламским и социальным ценностям и принципам, особенно египетским», — говорится в заявлении аль-Семари.

Истец призывает проверить руководство Netflix и заблокировать платформу в Египте либо запретить какую‑либо трансляцию искаженного взгляда на египетскую историю и идентичность.

«Чтобы сохранить египетскую национальную и культурную самобытность среди египтян во всем мире, а также укрепить дух принадлежности к родине, мы просим вас принять необходимые правовые меры против этой платформы», — отмечается в иске.

Трейлер «Царицы Клеопатры» вышел 12 апреля и практически сразу столкнулся с критикой. Участие Джеймс в фильме обусловлено теорией о том, что у Клеопатры было африканское происхождение.

Однако многие историки с этой версией не согласны. Клеопатра, как утверждают ученые, происходила из македонской династии Птолемеев, то есть была гречанкой. Подробнее «Афиша Daily» рассказывала о конфликте вокруг «Царицы Клеопатры» в этом материале.

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