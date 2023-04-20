Юрист из Египта подал в суд на Netflix из‑за темнокожей актрисы в документалке «Царица Клеопатра»

Однако многие историки с этой версией не согласны. Клеопатра, как утверждают ученые, происходила из македонской династии Птолемеев, то есть была гречанкой. Подробнее «Афиша Daily» рассказывала о конфликте вокруг «Царицы Клеопатры» в этом материале.