Юрист из Египта подал в суд на Netflix из‑за темнокожей актрисы в документалке «Царица Клеопатра»

В свежем трейлере картины появилась исполнительница роли Клеопатры — темнокожая актриса Адель Джеймс. По словам аль-Семари, египетские историки заявляют, что в действительности у правительницы была светлая кожа, а значит, Netflix вводит своих зрителей в заблуждение.
В своем иске юрист называет документалку «подделкой». «Большая часть из того, что показывает платформа Netflix, не соответствует исламским и социальным ценностям и принципам, особенно египетским», — говорится в заявлении аль-Семари.
Истец призывает проверить руководство Netflix и заблокировать платформу в Египте либо запретить какую‑либо трансляцию искаженного взгляда на египетскую историю и идентичность.
«Чтобы сохранить египетскую национальную и культурную самобытность среди египтян во всем мире, а также укрепить дух принадлежности к родине, мы просим вас принять необходимые правовые меры против этой платформы», — отмечается в иске.
Трейлер «Царицы Клеопатры» вышел 12 апреля и практически сразу столкнулся с критикой. Участие Джеймс в фильме обусловлено теорией о том, что у Клеопатры было африканское происхождение.
Однако многие историки с этой версией не согласны. Клеопатра, как утверждают ученые, происходила из македонской династии Птолемеев, то есть была гречанкой. Подробнее «Афиша Daily» рассказывала о конфликте вокруг «Царицы Клеопатры» в этом материале.