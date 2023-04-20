«Муз-ТВ» замазал Елену Темникову в фильме про «Фабрику звезд»

Внимание на это обратил музыкальный критик Андрей Кармунин. «Ее фигура замазана, как будто это неприличное изображение полового органа. А также в фильме вырезано упоминание Темниковой в речи Фадеева», — добавил он и предложил сравнить отрывок из документалки и оригинальную запись.