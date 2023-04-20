«Муз-ТВ» замазал Елену Темникову в фильме про «Фабрику звезд»

Телеканал «Муз-ТВ» замазал певицу Елену Темникову на кадрах в документальном фильме «Золотая клетка для артистов! История шоу „Фабрика звезд“». Ранее она критиковала российскую спецоперацию на территории Украины.
Внимание на это обратил музыкальный критик Андрей Кармунин. «Ее фигура замазана, как будто это неприличное изображение полового органа. А также в фильме вырезано упоминание Темниковой в речи Фадеева», — добавил он и предложил сравнить отрывок из документалки и оригинальную запись.
На этих кадрах Темникова стоит в свадебном платье во время награждения. Этот момент со сценой «Фабрики звезд» и замазанной певицей встречается в фильме не раз.
«Вот так у нас ластиком стирают людей — даже попсовых звезд и героев „Фабрики“, словно никогда не было такого человека», — заметил Кармунин.
После начала российской спецоперации на территории Украины Темникова в своих соцсетях выступила с осуждением. На данный момент этого поста на ее странице нет.