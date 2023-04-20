Реклама
Новости

«Аэрофлот» снизил цены на 100 направлений. Из Москвы в Петербург и обратно можно улететь за 4000

Семён Гудошников
Сегодня в 16:25

«Аэрофлот» объявил распродажу со скидками до 35% на более чем 100 направлений по России и за рубеж.

Предложение действует на рейсы с вылетом с 1 по 31 мая включительно. Найти билеты можно по ссылке, забронировать их следует до 27 апреля.

К примеру, из Москвы в Петербург и обратно можно слетать за 4086 рублей. Цены на перелет Москва–Казань туда-обратно начинаются от 4580 рублей, Москва–Ереван — 15 558 рублей, Москва–Пекин — 40 048 рублей.

Акция действует на билеты в экономкласс с багажом («Оптимум») и без багажа («Лайт»), а для направлений в Китай — на тарифы «Оптимум» и «Бюджет».

Недавно «Аэрофлот» решил увеличить частоту рейсов в Сочи на летние месяцы. Из Москвы в курортный город будут летать до 20 бортов в день, из Петербурга — до двух, рейсы из Екатеринбурга, Казани и Нижнего Новгорода станут ежедневными.

В апреле авиакомпания начала выводить на линии самолеты, которые были на хранении из‑за снижения международных перевозок. В пик летнего сезона «Аэрофлот» намерен эксплуатировать 162 лайнера, что на 12 больше, чем в начале года.

расскажите друзьям
теги
Аэрофлот
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»