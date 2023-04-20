«Аэрофлот» снизил цены на 100 направлений. Из Москвы в Петербург и обратно можно улететь за 4000

Недавно «Аэрофлот» решил увеличить частоту рейсов в Сочи на летние месяцы. Из Москвы в курортный город будут летать до 20 бортов в день, из Петербурга — до двух, рейсы из Екатеринбурга, Казани и Нижнего Новгорода станут ежедневными.