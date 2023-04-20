«Аэрофлот» снизил цены на 100 направлений. Из Москвы в Петербург и обратно можно улететь за 4000

Предложение действует на рейсы с вылетом с 1 по 31 мая включительно. Найти билеты можно по ссылке, забронировать их следует до 27 апреля.
К примеру, из Москвы в Петербург и обратно можно слетать за 4086 рублей. Цены на перелет Москва–Казань туда-обратно начинаются от 4580 рублей, Москва–Ереван — 15 558 рублей, Москва–Пекин — 40 048 рублей.
Акция действует на билеты в экономкласс с багажом («Оптимум») и без багажа («Лайт»), а для направлений в Китай — на тарифы «Оптимум» и «Бюджет».
Недавно «Аэрофлот» решил увеличить частоту рейсов в Сочи на летние месяцы. Из Москвы в курортный город будут летать до 20 бортов в день, из Петербурга — до двух, рейсы из Екатеринбурга, Казани и Нижнего Новгорода станут ежедневными.
В апреле авиакомпания начала выводить на линии самолеты, которые были на хранении из‑за снижения международных перевозок. В пик летнего сезона «Аэрофлот» намерен эксплуатировать 162 лайнера, что на 12 больше, чем в начале года.