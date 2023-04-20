Вырастите свой цветок-талисман и получите скидки на билеты от «Афиши»

«Афиша» запустила игру «Берем весну в свои руки», в которой можно выиграть скидки на билеты в театр, на концерты или в кино. Ссылка на нее — тут, а ниже — правила игры.
Игра короткая: нужно всего лишь ответить на три вопроса о кино, музыке или театре и вырастить весенний цветок, который станет талисманом. Затем на почту придет подборка событий на выходные, в которой нужно найти секретную скидку на одно из событий.
Весна — время искать новые увлечения, пробовать незнакомое, радовать себя, встречаться с любимыми и исследовать город. Предлагаем не дожидаться хорошей погоды и взять весну в свои руки! Посадите загадочную рассаду и откройте для себя новое увлечение на весну!
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