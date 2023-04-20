В небо над Китаем поднялись гигантские драконы и осьминоги на фестивале воздушных змеев

15 апреля в китайском городе Вэйфан стартовал 40-й фестиваль воздушных змеев, который продлится до 21 мая. Мероприятие привлекло внимание более 600 туристов из 60 стран и регионов. Среди участников оказался даже россиянин Станислав Колбинцев. Он был замечен с гигантским воздушным змеем в форме птицы.
В интервью агентству Xinhua россиянин рассказал, что был поражен историей запуска воздушных змеев в Китае и энтузиазмом, который население к нему испытывает.
В этом году фестиваль проходит в гибридном формате: онлайн и офлайн. В программе — шоу фонарей и фейерверков, музыкальные выступления, ярмарки с местными деликатесами, но самой захватывающей частью остаются соревнования по запуску воздушных змеев.
Для тех, кто не может лично присутствовать на фестивале, организаторы предложили принять участие в онлайн-соревновании. Для этого надо поделиться видеозаписями полетов воздушных змеев через WeChat, в котором представлена метаверсия события.
На самом мероприятии зрители уже успели увидеть воздушные змеи в виде осьминога, русалочки, собаки, супергероя, ящерицы, дракона, кита и литературного персонажа Сунь Укуна (царя обезьян). Наибольший фурор вызвал гигантский змей в виде Цинь Шихуанди — создателя первого централизованного китайского государства.
Участники запускают в воздух сотни самых разных (больших и маленьких) змеев — смотрите сами
Первые воздушные змеи были изобретены в Китае несколько тысячелетий назад. Они изготавливались из бамбука и шелка в форме бабочек, жуков, рыб и драконов.
Город Вэйфан, известный как «столица воздушных змеев», может похвастаться долгой историей производства и запуска воздушных змеев. Там производится более 80% воздушных змеев Китая и свыше 85% — мира. На 2022 год в округе насчитывалось более 600 предприятий, занятых в индустрии.