В Петербурге начали рассылать электронные повестки

В Петербурге началась рассылка электронных повесток. Это пока тестирование и подготовка к осеннему призыву, когда должен будет заработать Единый реестр воинского учета, передает «Фонтанка» заявление главного военкома города Сергея Качковского.
Тестовые повестки приходят в личный кабинет на «Госуслугах». Прорабатывается вопрос оповещения с помощью СМС, добавил он.
17 апреля тестовую рассылку электронных повесток во время весеннего призыва объявили в Москве. Накануне глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что электронные повестки юридической силы пока не имеют, их будут рассылать призывникам в тестовом режиме, дублируя традиционными уведомлениями.
Парламентарий уточнил, что тестирование электронных повесток будет происходить не по всей стране, а сначала только там, где для этого созданы условия. «На сегодняшний день это, скорее всего, Москва», — уточнил он.