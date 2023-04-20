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В Петербурге начали рассылать электронные повестки

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:25

В Петербурге началась рассылка электронных повесток. Это пока тестирование и подготовка к осеннему призыву, когда должен будет заработать Единый реестр воинского учета, передает «Фонтанка» заявление главного военкома города Сергея Качковского.

Тестовые повестки приходят в личный кабинет на «Госуслугах». Прорабатывается вопрос оповещения с помощью СМС, добавил он.

17 апреля тестовую рассылку электронных повесток во время весеннего призыва объявили в Москве. Накануне глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что электронные повестки юридической силы пока не имеют, их будут рассылать призывникам в тестовом режиме, дублируя традиционными уведомлениями.

Парламентарий уточнил, что тестирование электронных повесток будет происходить не по всей стране, а сначала только там, где для этого созданы условия. «На сегодняшний день это, скорее всего, Москва», — уточнил он.

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Андрей Картаполов
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