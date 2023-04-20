«Депутат 1» и «депутат 2»: как теперь выглядит декларация о доходах депутатов в Петербурге

29 декабря 2022 года Владимир Путин освободил депутатов и сенаторов от обязанности публиковать информацию о доходах и имуществе. Засекретить доходы петербургские депутаты решили сами, воспользовавшись поправками в законодательство. Депутаты продолжили подавать декларации о своих доходах и расходах, но в интернете будут публиковать только обобщенную статистическую информацию без персональных данных.