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«Депутат 1» и «депутат 2»: как теперь выглядит декларация о доходах депутатов в Петербурге

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:52

Депутаты Заксобрания Петербурга отчитались о своих доходах в новом формате. Теперь их имена скрыты под словом «депутат» и порядковым номером: «депутат 1», «депутат 2», «депутат 3» и так далее. Посмотреть декларацию можно тут.

Узнать, кто именно значится под обозначениями, нельзя. Однако можно увидеть, что всего депутаты заработали в прошлом году почти по 4 млн рублей.

Самым успешным депутатом стал 27-й номер — его заработок составил 106 млн рублей, а его супруги или супруга — 2,4 млн. На втором месте депутат под номером 17 с 16 млн рублей, а в самом конце рейтинга — «депутат 37» и его 2,7 млн.

29 декабря 2022 года Владимир Путин освободил депутатов и сенаторов от обязанности публиковать информацию о доходах и имуществе. Засекретить доходы петербургские депутаты решили сами, воспользовавшись поправками в законодательство. Депутаты продолжили подавать декларации о своих доходах и расходах, но в интернете будут публиковать только обобщенную статистическую информацию без персональных данных.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что новая процедура подачи деклараций не повлияет на борьбу с коррупцией и пояснял, что «условия СВО вносят свою специфику». В Госдуме же изменения объясняли борьбой с «уязвимостью перед иностранными спецслужбами и угрозой санкций».

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