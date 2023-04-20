Актеру Ричарду Кайнду пришлось выучить пятистраничный монолог в финале «Всех страхов Бо» за два дня

«Многое [из монолога] вырезали, но когда я это делал [читал монолог], я был на высоте 30 футов [9 метров], везде зеленые экраны, и я кричу на бассейн с лодкой, в которой [персонаж] Хоакина. У Хоакина нет реплик, так что он не появляется в поле моего зрения. Я просто кричу в пустоту», — рассказал Кайнд, как снималась эта сцена.