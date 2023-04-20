Актеру Ричарду Кайнду пришлось выучить пятистраничный монолог в финале «Всех страхов Бо» за два дня

Актер Ричард Кайнд выучил пятистраничный монолог из финала фильма «Все страхи Бо» спустя два дня после прохождения кастинга. Он понятия не имел, о чем лента, потому что не успел прочитать весь сценарий, рассказал актер в разговоре с Entertainment Weekly.
Кайнда взяли на роль юриста главного героя всего за два дня до самих съемок, поскольку другой актер, который изначально должен был играть этого персонажа, выбыл из проекта. За это время ему нужно было выучить монолог, и это, по словам Кайнда, далось «очень тяжело».
«Многое [из монолога] вырезали, но когда я это делал [читал монолог], я был на высоте 30 футов [9 метров], везде зеленые экраны, и я кричу на бассейн с лодкой, в которой [персонаж] Хоакина. У Хоакина нет реплик, так что он не появляется в поле моего зрения. Я просто кричу в пустоту», — рассказал Кайнд, как снималась эта сцена.
Кайнд был заинтригован, поэтому решил вообще не читать сценарий, а сразу посмотреть фильм. Конечный результат ему понравился и заставил задуматься о некоторых вещах.
По сюжету картины мужчина по имени Бо возвращается в родной городок после известия о смерти мамы. В пути его ждут множество событий, которые прольют свет на жуткие тайны прошлого, и ряд судьбоносных встреч.
«Все страхи Бо» показал лучший результат в ограниченном прокате среди других проектов студии A24. Лента с Хоакином Фениксом собрала около 320 396 долларов на показах в четырех кинозалах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Предыдущим рекордсменом был фильм «Неограненные алмазы».