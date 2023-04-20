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Синоптики предупредили москвичей о возможных заморозках в мае и даже июне

Семён Гудошников
Сегодня в 10:45

Хоть весна в столичный регион пришла в этом году рано, заморозки еще возможны. Об этом агентству «Москва» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Редкий май без них обходится, а в XXI веке они бывали даже в первых числах июня», — сообщил синоптик.

Весна 2023-го наступила существенно раньше и апрель оказался сухим, за месяц выпало менее 20% нормы осадков и пока до 25 апреля их не предвидится, пояснил Вильфанд.

С середины месяца среднесуточная температура превышает 8 градусов, при такой погоде уже отключают отопление. «Конечно, решение об отключении центрального отопления принимают не метеорологи, но я информирую, что это уже теплая погода, хотя обычно отключают отопление в начале мая», — отметил он.

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Роман Вильфанд
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