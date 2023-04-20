Синоптики предупредили москвичей о возможных заморозках в мае и даже июне

С середины месяца среднесуточная температура превышает 8 градусов, при такой погоде уже отключают отопление. «Конечно, решение об отключении центрального отопления принимают не метеорологи, но я информирую, что это уже теплая погода, хотя обычно отключают отопление в начале мая», — отметил он.