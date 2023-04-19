Племянник Джона Кеннеди намерен стать кандидатом в президенты США

Адвокат Роберт Кеннеди-младший, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, намерен участвовать в президентских выборах 2024 года. Об этом политик рассказал в своем твиттер-аккаунте.
Он заявил, что современное американское правительство «боится своего народа». «Я не буду притворяться, что согласен с вами по всем позициям. Но я бы сделал Америку безопасным местом для обсуждения ваших позиций», — пообещал Кеннеди-мл.
«Слишком многие американцы верят, что мы теряем нашу республику из‑за нового типа корпоративного феодализма или корпоративной клептократии. Нам нужно помнить, что нет республиканских детей и демократических детей. Нам нужно меньше концентрироваться на политике, которая разделяет нас, и больше на общих ценностях и мечтах», — написал он.
Кеннеди-мл. отметил, что его экономическая политика будет строиться на уважении к окружающей среде, а в центре внимания будут потребности простых людей, а не корпораций и богачей.
«Правительство должно создать правила, которые позволят американцам преуспевать, делая добро друг другу, вместо того, чтобы заставлять их преуспевать, отравляя друг друга и причиняя вреж, и приватизируя общественное достояние», — подчеркнул политик.
Роберт Кеннеди-мл. — сын кандидата в президенты 1968 года и сенатора Роберта Кеннеди. Он родился в 1954 году, учился в Гарварде, Лондонской школе экономике, Вирджинском университете и Университете Пейс. С 80-х годов работает юристом.
Кеннеди-мл. известен как экологический активист и противник прививок. Он придерживается мнения, что вакцинация детей может приводить к аутизму. Некоторые его родственники открыто высказывались против его позиции.
На выборах 2004 года Кеннеди-мл. поддерживал Джона Керри, в 2008 году — Хиллари Клинтон, в 2012 году — Барака Обаму. В 2016 году критиковал политику США в отношении Сирии.