Племянник Джона Кеннеди намерен стать кандидатом в президенты США

«Слишком многие американцы верят, что мы теряем нашу республику из‑за нового типа корпоративного феодализма или корпоративной клептократии. Нам нужно помнить, что нет республиканских детей и демократических детей. Нам нужно меньше концентрироваться на политике, которая разделяет нас, и больше на общих ценностях и мечтах», — написал он.