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Мартин Скорсезе спродюсирует экранизацию романа Питера Камерона «Что происходит в ночи»

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:53

Американский режиссер Мартин Скорсезе, известный по фильмам «Авиатор» и «Ирландец», спродюсирует экранизацию романа Питера Камерона «What Happens At Night» («Что происходит в ночи»). Об этом сообщил Deadline.

Картину выпустит кинокомпания Studiocanal. Сценаристом проекта станет Патрик Марбер («Близость», «Скандальный дневник»). Он адаптирует текст книги, вышедшей в 2020 году и рассказавшей о паре из США, пытающейся усыновить ребенка в Европе.

В маленьком заснеженном городке американцы останавливаются в практически безлюдном отеле, где встречают эксцентричную певицу, развратного бизнесмена и харизматичного целителя.

Паре приходится бороться за возможность забрать ребенка, параллельно сталкиваясь с вопросами о самих себе и их жизни в странном мире, где все оказывается не тем, чем кажется.

Кто станет режиссером киноадаптации романа, пока неизвестно. Курировать проект от лица Studiocanal будет продюсер Аарон Энсвайлер и креативный директор компании на американском рянке Шана Эдди.

«Время от времени появляется проект, который напоминает, почему вы влюбились в кино. Это один из таких проектов. Завораживающе красивый роман Питера Камерона захватил наше воображение с перво страницы. Возможность курировать его адаптацию — большая честь, а возможность делать это с Мартином и Патриком — привелегия высшего порядка», — заявили Энсвайлер и Эдди.

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Мартин СкорсезеПатрик Марбер
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