Мартин Скорсезе спродюсирует экранизацию романа Питера Камерона «Что происходит в ночи»

Американский режиссер Мартин Скорсезе, известный по фильмам «Авиатор» и «Ирландец», спродюсирует экранизацию романа Питера Камерона «What Happens At Night» («Что происходит в ночи»). Об этом сообщил Deadline.
Картину выпустит кинокомпания Studiocanal. Сценаристом проекта станет Патрик Марбер («Близость», «Скандальный дневник»). Он адаптирует текст книги, вышедшей в 2020 году и рассказавшей о паре из США, пытающейся усыновить ребенка в Европе.
В маленьком заснеженном городке американцы останавливаются в практически безлюдном отеле, где встречают эксцентричную певицу, развратного бизнесмена и харизматичного целителя.
Паре приходится бороться за возможность забрать ребенка, параллельно сталкиваясь с вопросами о самих себе и их жизни в странном мире, где все оказывается не тем, чем кажется.
Кто станет режиссером киноадаптации романа, пока неизвестно. Курировать проект от лица Studiocanal будет продюсер Аарон Энсвайлер и креативный директор компании на американском рянке Шана Эдди.
«Время от времени появляется проект, который напоминает, почему вы влюбились в кино. Это один из таких проектов. Завораживающе красивый роман Питера Камерона захватил наше воображение с перво страницы. Возможность курировать его адаптацию — большая честь, а возможность делать это с Мартином и Патриком — привелегия высшего порядка», — заявили Энсвайлер и Эдди.