Мартин Скорсезе спродюсирует экранизацию романа Питера Камерона «Что происходит в ночи»

«Время от времени появляется проект, который напоминает, почему вы влюбились в кино. Это один из таких проектов. Завораживающе красивый роман Питера Камерона захватил наше воображение с перво страницы. Возможность курировать его адаптацию — большая честь, а возможность делать это с Мартином и Патриком — привелегия высшего порядка», — заявили Энсвайлер и Эдди.