Киану Ривз и Сет Роген снимутся в комедии «Good Fortune». Ее поставит Азиз Ансари

«Нам действительно повезло с этим фильмом. Нам нравится сценарий, и мы твердо верим в Азиза как артиста и режиссера. А если добавить к этому сета и Киану — двух невероятных талантов мирового класса — у фильм есть потенциал стат ьсовершенно особенным для нас. Мы приступили к реализации этого проекта, как только он стал доступен», — рассказал глава Lionsgate Motion Picture Group Джо Дрейк.