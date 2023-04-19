Киану Ривз и Сет Роген снимутся в комедии «Good Fortune». Ее поставит Азиз Ансари

Канадские актеры Киану Ривз («Джон Уик», «Матрица») и Сет Роген («Фабельманы», «Ананасовый экспресс») сыграют в комедии «Good Fortune», которую поставит Азиз Ансари, известный по сериалу «Парки и зоны отдыха». Об этом сообщил THR.
Ансари выступит режиссером и сценаристом фильма. Для кинематографиста проект станет первой полнометражной работой. Ранее Ансари работал над сериалом «Мастер на все руки», он поставил 11 эпизодов шоу.
Студия Lionsgate выпустит «Good Fortune». Съемки ленты начнутся в мае в Лос-Анджелесе. Продюсерами картины станут Энтони Катагас («Амстердам»), Алан Янг, Ансари, а также Брэди Фуджикава и Джон Хамфри.
«Нам действительно повезло с этим фильмом. Нам нравится сценарий, и мы твердо верим в Азиза как артиста и режиссера. А если добавить к этому сета и Киану — двух невероятных талантов мирового класса — у фильм есть потенциал стат ьсовершенно особенным для нас. Мы приступили к реализации этого проекта, как только он стал доступен», — рассказал глава Lionsgate Motion Picture Group Джо Дрейк.