В Заволжье мужчина убил жену на глазах у детей. Знакомые говорят, что он вернулся со спецоперации

В городе Заволжье нижегородской области мужчина убил мать на глазах маленьких детей. Об этом сообщил телеграм-канал «Инцидент Нижний Новгород». Позже канал уточнил, что мужчину зовут Александр Мамаев и на прошлой неделе он вернулся из зоны боевых действий на Украине.
Сосед супругов в паблике «Типичное Заволжье» написал, что Мамаев ушел на фронт добровольцем: «Я когда узнал, что Александр ушел добровольцем на фронт, зауважал его еще больше. Он по характеру спокойный человек, всегда здоровался со всеми, у них растут два замечательных сына, но вот это проклятое вино сгубило их обоих».
По словам соседа, из‑за «пьянки и ругани» полиция могла приезжать к супругам по пять раз в день. На вопрос, куда смотрят органы опеки, была тишина, и сосед ни разу не видел, чтобы сотрудники опеки приезжали в квартиру.
«Инцидент Нижний Новгород» пишет, что 17 апреля Мамаев решил «обмыть встречу» с женой, но в один момент уснул. Мужчина утверждает, что почувствовал во сне, как супруга тянется к его карману, где лежат деньги. Началась ссора и, по словам Мамаева, жена ударила его ладонью, после чего он схватил нож и воткнул ей в грудь.
По информации «Комсомольской правды», женщина была какое‑то время жива и смогла сама вызвать скорую, но вскоре скончалась. На момент происшествия в квартире были двое сыновей супругов — шести и семи лет. Их направили в детское отделение больницы в Заволжье.
Как пишет «7×7», родственники отказались оплатить похороны женщины и забрать детей. Тело погибшей несколько дней пролежало в морге, пока не удалось собрать достаточную сумму для похорон. Дальнейшую судьбу мальчиков решат органы опеки.
Мамаев задержан. По словам источника NN.ru в правоохранительных органах, на него заведено уголовное дело.