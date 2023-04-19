В Заволжье мужчина убил жену на глазах у детей. Знакомые говорят, что он вернулся со спецоперации

Сосед супругов в паблике «Типичное Заволжье» написал, что Мамаев ушел на фронт добровольцем: «Я когда узнал, что Александр ушел добровольцем на фронт, зауважал его еще больше. Он по характеру спокойный человек, всегда здоровался со всеми, у них растут два замечательных сына, но вот это проклятое вино сгубило их обоих».