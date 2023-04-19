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В Краснодарском крае отменили почти все парады Победы на 9 мая

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:35

В городах Краснодарского края отменили все парады Победы на 9 мая. Исключением стал только Новороссийск, сообщила администрация региона.

Решение отказаться от массовых мероприятий приняли при участии Антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Отменить парады порекомендовали силовые ведомства края и правоохранительные органы.

«В параде 9 мая в Новороссийске — единственном в регионе городе-герое — примут участие военнослужащие, казаки, сотрудники МЧС, курсанты, юнармейцы, кадеты, десятки единиц военной техники и вооружения», — добавили власти субъекта.

В администрации края также пообещали, что праздник состоится во всех районах. На Кубани пройдут церемонии возложения цветов к памятникам и мемориалам, а также концерты во дворах для ветеранов и другие мероприятия.

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