Экс-гитарист The Smiths Джонни Марр расскажет о своей жизни с помощью книги и коллекции гитар

Бывший гитарист легендарных The Smiths Джонни Марр анонсировал грядущую публикацию книги «Marr’s Guitars» («Гитары Марра») о своей жизни и карьере, сообщает издание The Rolling Stone.
Публикация запланирована на 17 октября этого года. Марр расскажет историю своей жизни, проиллюстрировав ее с помощью фотографий своих гитар. Книга затронет не всю биографию музыканта, а период с начала его карьеры и до наших дней, от The Smiths до совместной работы с Хансом Циммером.
«Я всю жизнь был одержим гитарами… Они были моей миссией, а иногда друзьями. <…> Эта книга отличается от других книг о гитарах, это, скорее, арт-книга, с историями песен и звука. Я давно задумывал выпустить ее, труд моей любви», — рассказал Марр.
Гитары фотографировал Пэт Грэм. Владельцы книги смогут увидеть любимые инструменты Марра, в том числе Fender Jaguar, Rickenbacker 330 и Gibson ES-355.
После ухода из The Smiths в 1987 году (без него группа распалась) Марр успел поиграть с американской инди-рок-группой Modest Mouse, британцами The Cribs и множеством других заметных и влиятельных коллективов, а также выпустил несколько работ под собственным именем.