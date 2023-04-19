Экс-гитарист The Smiths Джонни Марр расскажет о своей жизни с помощью книги и коллекции гитар

Публикация запланирована на 17 октября этого года. Марр расскажет историю своей жизни, проиллюстрировав ее с помощью фотографий своих гитар. Книга затронет не всю биографию музыканта, а период с начала его карьеры и до наших дней, от The Smiths до совместной работы с Хансом Циммером.