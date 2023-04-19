ФБР допрашивает Сидни Суини в тизере фильма «Реалити»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали первый тизер фильма «Реалити» — режиссерского дебюта Тины Саттер, который выйдет 29 мая на стриминговом сервисе Max.
Главную роль в картине исполнила звезда «Эйфории» Сидни Суини. Актриса сыграла реальную девушку по имени Реалити Уиннер, которая служила в американской разведке, а затем оказалась под следствием за раскрытие секретных данных.
Реалити, как считали в ФБР, рассекретила данные о попытках России повлиять на исход президентских выборов 2016 года. В США девушку считали героиней, защищавшей демократические институты, однако осудили на долгий срок.
Создатели фильма «Реалити» попытались рассказать о молодой женщине, не осознававшей серьезности своего проступка. Помимо Суини в ленте снялись Джош Гамильтон («Ходячие мертвецы») и Маршан Дэвис.