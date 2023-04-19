Путин предложил вернуть название «пионер»

Законопроект о всероссийском детском и молодежном движении депутаты и сенаторы внесли в Госдуму 19 мая 2022 года, в день столетия советской пионерии. Целями движения назывались формирование у детей «мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей», а также «чувства личной ответственности за свою судьбу и судьбу Отечества перед нынешним и будущими поколениями».