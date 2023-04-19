Путин предложил вернуть название «пионер»

Владимир Путин предложил подумать над тем, чтобы вернуть название «пионер», используя его в отношении участников молодежного «Движения первых». Об этом сообщает «Интерфакс».
Во время совещания Путина с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова упомянула о «Движении первых». Путин поинтересовался, кто такие «первые», на что Голикова ответила, что «это у нас молодежное движение».
Президент заявил, что речь, видимо идет о пионерах. Вице-премьер согласилась, что «по-старому можно сказать так».
«По-старому — по-новому, как было, так и есть. От этого никуда не деться. Этот термин, это название — оно, в отличие от комсомола, коммунистический союз молодежи, лишено какой‑то идеологической окраски. Подумайте над этим, пожалуйста», — ответил Путин.
Голикова заметила, что название движения «выбрали сами ребята». «Просто подумайте об этом и с ребятами посоветуйтесь», — попросил президент.
Законопроект о всероссийском детском и молодежном движении депутаты и сенаторы внесли в Госдуму 19 мая 2022 года, в день столетия советской пионерии. Целями движения назывались формирование у детей «мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей», а также «чувства личной ответственности за свою судьбу и судьбу Отечества перед нынешним и будущими поколениями».
14 июля 2022 года Путин подписал закон о создании такого движения. В декабре ему выбрали название — «Движение первых».