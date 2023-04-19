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Власти Индонезии могут утвердить туристический сбор

Илья Голубев
Сегодня в 19:27

Министерство туризма Индонезии одобрило введение туристического сбора для прибывающих в страну, сообщает таиландское издание Bangkok Post.

Глава ведомства Сандьяга Уно объяснил, что полученные таким образом средства страна направит на программы по сохранению индонезийской природы. В программу входят в том числе проекты по восстановлению мангровых зарослей и коралловых рифов.

Сам сбор будет введен по аналогии с тем, что появится в Таиланде. Однако на днях власти страны отложили время его запуска с июня на сентябрь, так как оказалось, что они продумали далеко не все тонкости работы такой пошлины.

Пока нет информации, каким образом будет решать возникшие у таиландцев проблемы Индонезия. Сроки появления сбора и его размеры также пока не уточняются.

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