Число дел о насилии к представителям власти достигло максимума за 6 лет

Число осужденных за применение насилия к представителям власти в 2022 году достигло максимума за последние шесть лет, превысив показатели прошлого года, следует из статистики судебного департамента при Верховном суде. Общее число осужденных по статье 318 УК в прошлом году составило 8261 человека — это на 738 человек больше, чем в 2021-м.