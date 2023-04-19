Число дел о насилии к представителям власти достигло максимума за 6 лет

Число осужденных за применение насилия к представителям власти в 2022 году достигло максимума за последние шесть лет, превысив показатели прошлого года, следует из статистики судебного департамента при Верховном суде. Общее число осужденных по статье 318 УК в прошлом году составило 8261 человека — это на 738 человек больше, чем в 2021-м.
Наибольшее количество приговоров было вынесено по части 1 (неопасное насилие) — 7638 человек, на 728 человек больше 2021 года. Количество осужденных по части 2 (опасное насилие) также увеличилось — 623 человека против 613, число приговоров по статье 321 УК (применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы) тоже — 341, больше на 84 человека.
Число приговоров по статье 319 УК (оскорбление представителя власти) продолжает сокращаться. Если в 2020 году было вынесено 8700 приговоров, то в 2021 году — 6700, а в 2022 году — 4621.
Пленум Верховного суда разъяснил, что оскорблением представителя власти считается то, которое было выражено в неприличной форме и озвучено публично, включая высказывания в общественных местах, во время массовых мероприятий, и те, которые размещены в СМИ, блогах, на сайтах или форумах, «открытых для широкого круга».