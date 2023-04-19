Главный ботанический сад объявил дату открытия «Японского сада»

Как раз примерно в конце апреля и начале мая должен начаться сезон цветения сакуры, который продлится не более недели.
Ландшафтную экспозицию с 1983 по 1987 год создавали по проекту японского ландшафтного архитектора Кена Накадзимы при поддержке архитектора Такео Адати и японской строительной компании «Ватанабэ-Томи».
В саду можно увидеть пруды с островами, каскады небольших водопадов, пагоду, каменные фонари и павильоны, выполненные в традиционном архитектурном стиле Японии. Очень атмосферная обстановка, чтобы любоваться цветущей сакурой. Впрочем, кроме нее можно увидеть около 70 видов растений, произрастающих в Японии.
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