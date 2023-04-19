Главный ботанический сад объявил дату открытия «Японского сада»

В саду можно увидеть пруды с островами, каскады небольших водопадов, пагоду, каменные фонари и павильоны, выполненные в традиционном архитектурном стиле Японии. Очень атмосферная обстановка, чтобы любоваться цветущей сакурой. Впрочем, кроме нее можно увидеть около 70 видов растений, произрастающих в Японии.