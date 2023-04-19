Скалолаз Ален Робер забрался на небоскреб «Алто» в Париже в знак протеста против пенсионной реформы

Французский скалолаз Ален Робер, известный по прозвищу Человек-паук, забрался на парижский небоскреб «Алто» высотой около 160 м в знак несогласия с пенсионной реформой. Об этом написал ТАСС.
По информации агентства, Робер поднялся на крышу здания без страховки. Его путь до вершины занял около часа. Для Робера этот подъем на «Алто» стал уже вторым, ранее экстремал поднимался на небоскреб в сентябре 2021 года.
Предыдущая акция также была совершена, чтобы привлечь внимание к проблеме — в тот раз Робер посвятил подъем борьбе с глобальным потеплением. Теперь же во внимание спортсмена попало повышение пенсионного возраста во Франции.
«Я здесь, чтобы выразить несогласие с пенсионной реформой. Я призываю французские власти спуститься на землю», — заявил Робер.
В 2020 году Робер уже протестовал против пенсионной реформы во Франции. Тогда скалолаз покорил небоскреб «Тотал» в Париже — его высота составляет 187 метров.
Ален Робер за свою карьеру поднялся на множество высотных зданий. Среди покоренных им вершин — главное здание МГУ имени Ломоносова в Москве, башни «Петронас» в Куала-Лумпуре и «Бурдж-Халифа» в Дубае.