Смотрим трейлер «Астрал-5» и видим новые ужасы

В сети появился трейлер хоррора «Астрал: Красная дверь» про демонов семьи Ламберт. Фильм станет режиссерским дебютом Патрика Уилсона, который сыграл главу семейства Джоша.
«Красная дверь» начинается через 10 лет после предыдущей картины, в релизе появятся персонажи из первых двух фильмов серии. Герои встретятся с новыми ужасами, которые скрываются за этой самой дверью.
К своим ролям вернутся Тай Симпкинс и Роуз Берн. Скотт Командс написал сценарий на основе истории, разработанной создателем франшизы Ли Уоннелл.
«Астрал-5» выйдет в кинотеатрах США 7 июля 2023 года.
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