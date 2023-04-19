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Смотрим трейлер «Астрал-5» и видим новые ужасы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:58

В сети появился трейлер хоррора «Астрал: Красная дверь» про демонов семьи Ламберт. Фильм станет режиссерским дебютом Патрика Уилсона, который сыграл главу семейства Джоша.

«Красная дверь» начинается через 10 лет после предыдущей картины, в релизе появятся персонажи из первых двух фильмов серии. Герои встретятся с новыми ужасами, которые скрываются за этой самой дверью.

К своим ролям вернутся Тай Симпкинс и Роуз Берн. Скотт Командс написал сценарий на основе истории, разработанной создателем франшизы Ли Уоннелл.

«Астрал-5» выйдет в кинотеатрах США 7 июля 2023 года.

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Патрик Уилсон
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