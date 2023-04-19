Число долларовых миллионеров в Москве сократилось на 44% за 11 лет

Москва по числу долларовых миллионеров оказалась на 31-й строчке. Кроме российской столицы, в рейтинг вошел также Петербург, расположившийся на 71-м месте. В нем, по данным Henley & Partners, проживает 6900 человек с состоянием более 1 млн долларов, что на 38% меньше, чем в 2012-м.