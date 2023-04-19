Число долларовых миллионеров в Москве сократилось на 44% за 11 лет

Количество долларовых миллионеров, которые считают Москву своим родным городом, снизилось с 2012 года на 44%. Об этом свидетельствует отчет «Богатейшие города мира-2023» от консалтинговой компании Henley & Partners.
Согласно ему, в российской столице живут 35,2 тыс. человек с состоянием более 1 млн долларов, 250 человек — с капиталом от 100 млн долларов и 28 долларовых миллиардеров.
Москва по числу долларовых миллионеров оказалась на 31-й строчке. Кроме российской столицы, в рейтинг вошел также Петербург, расположившийся на 71-м месте. В нем, по данным Henley & Partners, проживает 6900 человек с состоянием более 1 млн долларов, что на 38% меньше, чем в 2012-м.
В первой десятке списка: Нью-Йорк (340 тыс. миллионеров), Токио (290,3 тыс.), Сан-Франциско и окрестности (285 тыс.), Лондон (258 тыс.), Сингапур (240,1 тыс.), Лос-Анджелес (205,4 тыс.), Гонконг (129,5 тыс.), Пекин (128,2 тыс.), Шанхай (127,2 тыс.) и Сидней (126,9 тыс.).
Ранее Москва заняла шестое место в списке городов, где проживает больше всего миллиардеров, составленным Forbes. По подсчетам издания, в Москве живет 61 миллиардер, чье общее состояние оценивается в 307 млрд долларов — это на 92 млрд больше, чем в 2022 году.
По совокупному состоянию миллиардеров Москва оказалась на третьей строчке. Российскую столицу опережают только Нью-Йорк с общим капиталом миллиардеров в 617 млрд долларов и Париж (409 млрд долларов).