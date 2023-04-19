Microsoft не будет ликвидировать свое российское юрлицо

Американская корпорация Microsoft не планирует ликвидировать свое юридическое лицо в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отчет российского офиса компании за 2022 год.
Речь идет про ООО «Майкрософт рус». Его ликвидация на дату утверждения отчетности (март 2023-го) не рассматривается, говорится в документе.
Отмечается, что головная корпорация продолжит следить за изменениями в существующих ограничениях. Вероятнее всего, имеются в виду антироссийские санкции Евросоюза.
Microsoft зарегистрировала юрлицо в России в мае 2004 года. В марте 2022-го компания объявила о приостановке продажи товаров и предоставления услуг в России из‑за военной операции на территории Украины.
Как отмечает ТАСС, в течение прошлого года Microsoft расторгла все долгосрочные договоры аренды и уволила всех сотрудников российского офиса, за исключением двух. Для сравнения, в конце 2021-го персонал компании в России насчитывал 376 человек.