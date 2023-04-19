Кинотеатры временно прекратят «предсеансовое обслуживание». В это же время выходит «Вызов»

С 20 апреля 2023 года часть российских кинотеатральных сетей прекратит «предсеансовое обслуживание», в рамках которого неофициально показывают голливудские фильмы, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». С этого же дня в прокат выходит «Вызов» Клима Шипенко.
Издание пишет, что с проката на время сняли «Подземелья и драконы: Честь среди воров», «Шазам! Ярость богов», «Человек-муравей и Оса: Квантомания» и мультфильм «Супербратья Марио. Фильм». Сеансов не будет в кинотеатрах сетей «Мираж», «Киномакс», «Монитор», «Люмен», «Пять звезд», «Иллюзион» и «Империя грез».
«Бюллетень кинопрокатчика» отмечает, что только одна уральская сеть из трех кинотеатров продолжит показ мультфильма «Супербратья Марио. Фильм». Во всех остальных сетях прокат голливудских картин будет проходить до вечера 19 апреля.
20 апреля изменения в графике «предсеансового обслуживания» произошли перед выходом в прокат российского фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко. Реклама фильма появлялась даже на «Госуслугах».