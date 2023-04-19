Кинотеатры временно прекратят «предсеансовое обслуживание». В это же время выходит «Вызов»

Издание пишет, что с проката на время сняли «Подземелья и драконы: Честь среди воров», «Шазам! Ярость богов», «Человек-муравей и Оса: Квантомания» и мультфильм «Супербратья Марио. Фильм». Сеансов не будет в кинотеатрах сетей «Мираж», «Киномакс», «Монитор», «Люмен», «Пять звезд», «Иллюзион» и «Империя грез».