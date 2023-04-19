В Госдуме утверждают, что электронные повестки в весенний призыв не будут иметь юридической силы

Рассылка электронных повесток в весенний призыв будет проходить в тестовом режиме, такие повестки не будут иметь юридической силы. Об этом заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, пишет «Фонтанка».
По словам депутата, электронные повестки будут рассылать, «чтобы понять, доходят ли они вообще до призывников». Он добавил, что эти повестки «обязательно будут дублироваться традиционными способами».
Около недели назад Картаполов утверждал, что электронные повестки вообще не будут распространяться на весенний призыв.
17 апреля военком Москвы Максим Локтев заявил, что рассылка повесток через «Госуслуги» начнется уже сейчас. Когда в Министерстве цифрового развития отметили, что пока оснований для этого нет, Локтев уточнил, что рассылка начнется лишь после того, как правительство примет необходимые нормативные акты.
11 апреля Госдума приняла законопроект об электронных повестках сразу во втором и третьем чтениях. У депутатов на ознакомление с 59-страничным документом было лишь несколько часов — до этого они текст не видели. Но поддержали инициативу 394 парламентария, лишь один — Дмитрий Кузнецов из «Справедливой России» — воздержался. Позже он сказал, что просто нажал не ту кнопку. 15 апреля закон подписал Владимир Путин.
Закон об электронных повестках уравнивает их с традиционными. Электронная повестка считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете «Госуслуг». Традиционную повестку могут теперь отправить заказным письмом, через сотрудника военкомата, работодателя или учебное заведение. Повестка будет считаться врученной в день ее получения или отказа от ее получения.
Но если повестку не выдали ни одним из перечисленных способов, она все равно «считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток», над которым пока ведется работа. Обещают, что доступ к нему граждане получат через личный кабинет в самом реестре, через портал «Госуслуги» или МФЦ.
С момента, когда повестка считается полученной, и до явки гражданина в военкомат ему закрывается выезд из страны. Если он не пришел по повестке в течение 20 дней, на него накладываются дополнительные санкции: запреты на регистрацию в качестве ИП и самозанятого, на сделки со своей недвижимостью, на регистрацию авто и управление им, на кредиты и займы.
Военный эксперт Юрий Лямин объяснил «Афише Daily», что закон касается не только призывников на срочную службу, но и всех военнообязанных в запасе — то есть мужчин до 60 лет (для старших офицеров — до 70 лет).