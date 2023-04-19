«Сбер» тестирует банкоматы без картоприемника для снижения затрат

«Сбер» начал тестировать банкоматы без функции приема карт и клавиатуры — они полностью управляются смартфонами на базе iOS или Android. Об этом «Ведомостям» рассказала старший вице-президент и руководитель блока «Сеть продаж» банка Татьяна Галкина.
На экране таких банкоматов будет отображаться QR-код. После того как клиент его отсканирует, он попадет в банковское приложение и сможет выбрать опцию получить или внести наличные.
«По сути такой банкомат — это конструкция, которая хранит деньги и содержит QR-код, а интерфейс и клиентский путь отображаются в смартфоне клиента. Это наш эксперимент, технологический поиск», — заявила Галкина.
По ее словам, такой банкомат позволит сократить затраты на оборудование на 15%. Обслуживание устройств обойдется на 20% дешевле классических банкоматов.
В «Сбере» не уточнили, сколько экспериментальных банкоматов уже работает. Известно, что в этом году нет планов массово поставлять такие устройства в отделения сети.