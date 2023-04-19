Минтранс попросили отменить ограничение на пронос жидкости в салон самолета

На данный момент пассажирам разрешается пронести на борт до 1 литра жидкости, но в емкостях не более чем на 100 миллилитров. Исключение делаются для опечатанных бутылок из duty free, упакованных в опломбированные пакеты, а также лекарств, детского питания и диетических продуктов.