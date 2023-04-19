Минтранс попросили отменить ограничение на пронос жидкости в салон самолета

Общероссийское объединение пассажиров попросило Минтранс отменить ограничения на перевозку жидкостей в ручной клади. Об этом пишет «Коммерсант», получивший копию письма в распоряжение.
На данный момент пассажирам разрешается пронести на борт до 1 литра жидкости, но в емкостях не более чем на 100 миллилитров. Исключение делаются для опечатанных бутылок из duty free, упакованных в опломбированные пакеты, а также лекарств, детского питания и диетических продуктов.
«Данные нормативные закрепления были приняты после инцидента 10 августа 2006 года в аэропорту Лондона. За это время подобных инцидентов не было, более того, значительным образом были модернизированы досмотровые мероприятия, включая использование более современной техники в аэропортах», — говорится в обращении.
Объединение отмечает, что регулярно получает от россиян «справедливые обращения в части пересмотра данных правил». Минтранс просят смягчить или полностью отменить ограничение на объем емкостей с жидкостью.
Гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий отмечает, что авиакомпании и аэропорты не заинтересованы в изменениях, поскольку «продажа воды — при ее незначительной стоимости, но высоком спросе — составляет заметную долю неавиационных доходов». По его мнению, в России вряд ли возможны послабления к требованиям в ближайшие годы.