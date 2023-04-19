В Петербурге появились электросамокаты «Яндекс Go» собственной разработки

«Яндекс Go» открывает сезон электросамокатов в Петербурге с моделями собственной разработки «Яндекса» под названием Wind. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба компании.
В пресс-релизе новинки отмечается, что это первые в мире устройства с двумя амортизаторами (и передними, и задними), доступные для аренды. Эта технология, а также увеличенный дорожный просвет позволяют комфортнее передвигаться даже по неровным дорогам и брусчатке.
У самоката Wind широкая, но при этом короткая платформа. На ней удобнее ездить одному пассажиру и практически невозможно кататься вдвоем, что важно с точки зрения безопасности.
Встроенные поворотники позволяют предупреждать о маневрах, мощный фонарик увеличивает видимость в пути вечером и ночью. Руль стал шире, что сделало самокат более устойчивым и поворотливым.
Самокаты развивают скорость до 20 километров в час. В людных зонах они автоматически плавно снижают скорость. Одна из таких зон — набережная реки Мойки. Они определяются в зависимости от плотности пешеходного потока, его средней скорости, близости детских садов, школ и площадок.
Также есть зоны, в которых невозможно ездить, — придется спешиться и миновать их без участия самоката. Устройство автоматически определит положение на карте и выключит разгон.