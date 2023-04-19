В Петербурге появились электросамокаты «Яндекс Go» собственной разработки

В пресс-релизе новинки отмечается, что это первые в мире устройства с двумя амортизаторами (и передними, и задними), доступные для аренды. Эта технология, а также увеличенный дорожный просвет позволяют комфортнее передвигаться даже по неровным дорогам и брусчатке.