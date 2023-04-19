Завод бытовой электроники Candy в Кирове приостановили

Итальянский бренд Candy, принадлежащий китайской Haier, приостановил работу завода в Кирове на фоне снижения спроса и роста конкуренции со стороны более дешевых китайских и российских марок. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на местного чиновника и близкий к компании источник.
При этом в министерстве промышленности Кировской области утверждают, что завод АО «Веста» «работает в штатном режиме». Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов подтвердил приостановку отгрузки Candy с российского завода.
Заводы турецкой Arcelik в Липецке (холодильники и стиральные машины Indesit, Beko) испытывают те же проблемы, однако там решили снизить стоимость конечной продукции на 16% для загрузки мощностей.
По данным Holodilnik.ru, продажи холодильников в РФ в феврале в штуках упали на 42%, до 196 тыс., в деньгах — вдвое, до 7,1 млрд руб. Продажи стиральных машин в штуках снизились на 67%, до 249 тыс., в деньгах — на 42,6%, до 7,4 млрд.
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты говорят, что без поддержки со стороны государства производство бытовой техники в РФ будет испытывать «серьезное давление» из‑за импорта, потому что себестоимость продукции в Китае или Турции ниже.