Завод бытовой электроники Candy в Кирове приостановили

По данным Holodilnik.ru, продажи холодильников в РФ в феврале в штуках упали на 42%, до 196 тыс., в деньгах — вдвое, до 7,1 млрд руб. Продажи стиральных машин в штуках снизились на 67%, до 249 тыс., в деньгах — на 42,6%, до 7,4 млрд.