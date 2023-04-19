Жителей Крыма и присоединенных территорий смогут лишать гражданства за преступления

Также введен механизм прекращения гражданства. Соответствующее решение могут принять органы МВД по заключению ФСБ. В статьях 24-го и 26-го закона теперь прописано, что гражданства в случае совершения преступления лишаются лица, которые приобрели его на основании федерального конституционного закона и международного договора России. Речь идет о жителях Крыма, а также присоединенных ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.