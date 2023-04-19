Жителей Крыма и присоединенных территорий смогут лишать гражданства за преступления

Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном, чтениях изменения в закон «О гражданстве», которые устанавливают новые основания для прекращения гражданства. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на одного из авторов поправок, зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артема Турова.
«С учетом складывающейся политической обстановки в мире совместно с ФСБ России проработаны поправки к законопроекту, направленные в первую очередь на обеспечение безопасности России», — сказал Туров.
Расширен перечень статей УК, за нарушение которых предусмотрено лишение гражданства. Это преступления против нацбезопасности, дискредитация ВС, нарушение территориальной целостности РФ, публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, дезертирство и другие.
Решения о прекращении гражданства в случае этих нарушений планируется выносить вне зависимости от времени их совершения. По словам Турова, такие меры необходимы из‑за «нарастающих угроз внутренней безопасности страны».
Также введен механизм прекращения гражданства. Соответствующее решение могут принять органы МВД по заключению ФСБ. В статьях 24-го и 26-го закона теперь прописано, что гражданства в случае совершения преступления лишаются лица, которые приобрели его на основании федерального конституционного закона и международного договора России. Речь идет о жителях Крыма, а также присоединенных ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.