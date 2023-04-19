ООН: к середине 2023 года Индия может обогнать Китай по численности населения

Численность населения Индии к середине 2023 года станет крупнейшей среди всех стран мира. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доклад Фонда ООН в области народонаселения.
Согласно прогнозам, к середине этого года в стране будут жить уже 1,4286 млрд человек. Индия может обогнать действующего лидера по численности населения — Китай, в котором к тому же времени, предположительно, будет жить 1,4257 млрд человек.
Расчеты основаны на данных ООН о динамике численности населения на конец 2022 года. Однако определение конкретного дня при такой методике невозможно.
«Назвать день, когда население Индии превысит население Китая, не получится, поскольку точная дата не может быть известна», — сказал представитель Фонда ООН в области народонаселения Эдди Райт.
Как правило, фонд отмечает тенденции изменения численности в промежутках не менее нескольких месяцев, за исключением дат, когда численность населения всей Земли переваливает за новый миллиард человек.
Также Фонд ООН в области народонаселения предполагает, что в промежутке между 2050 и 2100 годом численность населения Китая станет менее 1 млрд человек. В Индии в этот период будет проживать более 1,5 млрд человек.