В Нью-Йорке обрушилось здание парковки. Погиб один человек

В Нью-Йорке обрушилось здание, где располагалась многоуровневая крытая автомобильная парковка. При инциденте погиб один человек, еще пятеро пострадали, сообщило CNN.
Причины обрушения здания пока неясны. Парковка находилась в доме номер 57 на Энн-стрит в Нижнем Манхэттене. В данный момент полиция проверяет, не остались ли под завалами люди.
По словам мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, здание остается «абсолютно нестабильно». В связи с этим поисковыми работами занимаются не сотрудники спасательных служб, а беспилотники и роботизированная собака.
Все пострадавшие, включая погибшего, были рабочими. Четверых пострадавших отвезли в больницу, они находятся в стабильном состоянии. Еще один раненый отказался от медицинской помощи.
Находящийся поблизости от места происшествия Университет Пейс отменил запланированные занятия. Студенты, находившиеся в зданиях возле обрушившейся парковки, были эвакуированы.
Инцидент затронул работу нью-йоркского метрополитена. Поезда на шести линиях подземки (2, 3, A, C, J, Z) двигались с задержками.