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Райан Рейнольдс, Джейсон Момоа и Обри Плаза примут участие в фильме «Animal Friends»

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:35

Актеры Райан Рейнольдс («Дедпул»), Джейсон Момоа («Аквамен»), Обри Плаза («Белый лотос») и Винс Вон («Незваные гости») примут участие в фильме «Animal Friends». Об этом сообщил Deadline.

Картина будет сочетать классическую анимацию и лайв-экшн-технологию — тип кинематографии, использующий фотоизображения вместо нарисованных кадров. Сценарий ленты напишут Кевин Берроуз и Мэтт Майдер.

Сюжет проекта пока держится в секрете. Он описывается создателями фильма как дорожное приключение. Режиссером «Anima Friends» выступит лауреат «Эмми» Питер Атенсио.

Созданием ленты будут заниматься продакшн-компания Рейнольдса Maximum Effort, студия Legendary и Prime Focus Studios. Визуальные эффекты для фильма разработает DNEG.

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