Райан Рейнольдс, Джейсон Момоа и Обри Плаза примут участие в фильме «Animal Friends»

Актеры Райан Рейнольдс («Дедпул»), Джейсон Момоа («Аквамен»), Обри Плаза («Белый лотос») и Винс Вон («Незваные гости») примут участие в фильме «Animal Friends». Об этом сообщил Deadline.
Картина будет сочетать классическую анимацию и лайв-экшн-технологию — тип кинематографии, использующий фотоизображения вместо нарисованных кадров. Сценарий ленты напишут Кевин Берроуз и Мэтт Майдер.
Сюжет проекта пока держится в секрете. Он описывается создателями фильма как дорожное приключение. Режиссером «Anima Friends» выступит лауреат «Эмми» Питер Атенсио.
Созданием ленты будут заниматься продакшн-компания Рейнольдса Maximum Effort, студия Legendary и Prime Focus Studios. Визуальные эффекты для фильма разработает DNEG.