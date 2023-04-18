Стриминговый сервис Paramount+ выпустит сериал «В поисках Галактики», основанный на одноименной научно-фантастической комедии 1999 года. Об этом сообщил Deadline.
В данный момент проект находится на ранней стадии. Его исполнительным продюсером выступает Марк Джонсон, работавший и над оригинальным фильмом. У сериала пока нет сценариста, а также концепции.
Разработкой шоу займется компания Джонсона Gran Via Productions. Студия Paramount пока никак не комментирует возрождение «В поисках Галактики», хотя разговоры о нем ходят уже на протяжении восьми лет.
Изначально команда Paramount TV Studios собиралась снять продолжение фильма. Предполагалось, что к сериалу в этом случае привлекут актеров из ленты 1999 года. Шоу должны были разрабатывать сценарист оригинала Роберт Гордон и режиссер Дин Паризо. Однако в 2016 году скончалась одна из звезд картины Алан Рикман.
После этого предпринимались еще несколько попыток создать сериал по мотивам «В поисках Галактики», однако шоу так и не увидело свет. К работе над проектом привлекали в разное время Пола Шира, Саймонв Пегга и Джорджию Притчетт.
Комедию «В поисках Галактики», пародирующую кинофраншизу «Звездный путь», снял Дин Паризо. Главные роли в фильме сыграли Тим Аллен, Алан Рикман, Сигурни Уивер, Тони Шалуб, Сэм Рокуэлл и Дэрил Митчелл.