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Джеймс Ганн начал работу над новым фильмом о Супермене

Илья Голубев
Сегодня в 00:12

Режиссер Джеймс Ганн объявил о начале работы над фильмом «Супермен: Наследие», пишет Variety со ссылкой на его твиттер. Сценарий уже готов, и сейчас картина вступила в стадию пре-продакшена.

«Для меня есть статью частью наследия. И как лучше отметить день годовщины первой публикации комиксов о „Супермене“, если не окунуться полностью в съемочный процесс фильма „Супермен: Наследие“? Костюмы, дизайн, все уже в работе», — написал в твиттере Джеймс Ганн, приложив к посту фотографию обложки готового сценария.

© James Gunn/Twitter

Премьера фильма назначена на 11 июля 2025 года, но каких‑то других подробностей о фильме пока нет. Известно только, что сюжет расскажет о годах становления Супермена, его молодости и жизни в Смолвилле под личиной Кларка Кента.

Картина станет первой в обновленной киновселенной DC, над которой в данный момент работает Джеймс Ганн. Зрителей ждут и фильмы и сериалы. Пока что анонсированы «Supergirl: World of Tomorrow» («Супергерл: Мир Будущего») и «The Brave and the Bold» о Бэтмене и Робине («Храбрый и Безбашенный»).

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