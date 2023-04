Джеймс Ганн начал работу над новым фильмом о Супермене

Картина станет первой в обновленной киновселенной DC, над которой в данный момент работает Джеймс Ганн. Зрителей ждут и фильмы и сериалы. Пока что анонсированы «Supergirl: World of Tomorrow» («Супергерл: Мир Будущего») и «The Brave and the Bold» о Бэтмене и Робине («Храбрый и Безбашенный»).