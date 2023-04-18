Джеймс Ганн начал работу над новым фильмом о Супермене

«Для меня есть статью частью наследия. И как лучше отметить день годовщины первой публикации комиксов о „Супермене“, если не окунуться полностью в съемочный процесс фильма „Супермен: Наследие“? Костюмы, дизайн, все уже в работе», — написал в твиттере Джеймс Ганн, приложив к посту фотографию обложки готового сценария.